Lesão Corporal em Marumbi

Data do Registro: 05/02/2022 15:04:08 Endereço: RUA SAO PAULO, CENTRO – MARUMBI, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Após solicitação de que no local um masculino estava agressivo fazendo ameaças e havia ferido uma pessoa com uma faca. A equipe policial deslocou até o local e, em contato com a solicitante, a mesma relatou que o seu filho chegou em sua residência alterado e fez ameaças e lhe empurrou na parede. De posse de uma faca de serra o mesmo fez um corte superficial na mão direita da cunhada. Com a chegada da equipe o mesmo já havia se evadido tomando rumo ignorado. Nenhuma das envolvidas desejou representar contra o autor, decidindo posteriormente. Ambas foram orientadas quanto aos procedimentos.