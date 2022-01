Lesão Corporal em Marumbi

Data do Registro: 12/01/2022 20:10:10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 346, Vila Rural – MARUMBI Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Relata a solicitante, a jovem XXXX que hoje a tarde (12) teve um desentendimento com seu convivente, o senhor XXXX. Tudo ocorreu pelo fato de XXXX se recusar a lavar a louça. Diante da recusa de seu convivente se iniciou uma discussão, que terminou com XXXX quebrando alguns pratos na casa e desferindo um tapa no rosto e um soco na região da costela de XXXX, que saiu de sua residência e foi para a casa de seus pais.

Foi perguntado a solicitante se deseja atendimento médico, ela recusou. Não foi possível verificar lesões aparentes em XXXX. XXXX não foi localizado. A solicitante informou a equipe policial que vai passar a noite na casa de seus pais. A equipe realizou as devidas orientações e retornou ao patrulhamento.

Os nomes não foram divulgados.