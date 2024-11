Lei Maria da Penha: Homem é preso após agredir mulher em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h32 deste sábado (9) na Rua Curitiba, região da Vila Rica.

Conforme a PM, foi repassado a via Central de Operações que uma mulher teria sido agredida pelo seu companheiro. A equipe deslocou até o local e fez contato com senhora, a qual relatou que discutiu com seu companheiro e que o seu cônjuge veio a empurrá-la e agredi-la com socos no rosto e também arremessou uma garrafa plástica de energético contra a mesma. Complementa ainda que não é a primeira vez que o seu cônjuge a agride e que estava cansada de tal situação.

O autor possui história criminal em diversos listas e está sobre monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira, pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2020.

Foi dada voz de prisão ao agressor pela lei 11.340/06 Lei Maria da Penha e ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

