Lauro Junior viabiliza R$ 500 mil para a Saúde de Jandaia do Sul

O Prefeito Lauro Junior e o Secretário de Governo Bruno Calixto Olivato estiveram esta semana em Brasília e, juntamente com o Deputado Federal Felipe Francischini, realizaram importantes reuniões para o Município de Jandaia do Sul.

Em reunião no Ministério da Saúde, viabilizaram R$ 500 mil para a saúde de Jandaia do Sul e verificaram o andamento da implantação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) no local antes destinado à UPA.

No Ministério da Justiça e Segurança Pública, verificaram novos projetos de monitoramento e tecnologia de segurança para Jandaia do Sul. Em reunião com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o Prefeito Lauro Junior verificou a situação do terreno da Estação Ferroviária para retomada de projeto de revitalização do local.