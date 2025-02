Ladrão quebra TV e notebook e furta coleção de moedas antigas em São Pedro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 8h38 deste sábado (8) na Rua Maria Osória.

Conforme a PM, compareceu no destacamento o Sr. XXXX 51 anos, relatando que saiu de sua residência no dia 07/02/2025, e ao retornar se deparou com a porta da sala arrombada, sua TV com a tela quebrada, notebook com a tela quebrada e sua coleção de moedas havia sido furtada, contendo 270 moedas antigas.

Diante dos fatos foram feitas as devidas orientações e a equipe intensificou o patrulhamento no local.

.