Ladrão furta residência com morador em casa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h40 desta segunda-feira (17) na Rua Luiz Vignole.

Conforme a PM, o solicitante relatou que estava em sua residência e que ouviu um barulho, pensando não ser nada, ignorou.

Relata ainda que no momento do barulho havia deixado seu telefone celular tocando música em outro cômodo e estava com sua convivente em outro e, mais tarde, ao entrar no referido quarto notou que seu celular estava sem a capinha protetora, diferentemente da maneira como ele tinha deixado, achando a situação estranha notou que havia sumido um perfume de cima da cômoda e de seu interior a quantia de aproximadamente R$ 400,00.

Relata que no referido quarto havia uma janela aberta e que aos fundos fica um estacionamento de automóveis do condomínio. Não soube informar se havia câmeras no estacionamento, mas que posteriormente verificaria com a proprietária.

Ao olhar pela janela notou que o sexto de roupas que normalmente ficava logo abaixo da janela havia sido mexido e que provavelmente utilizou a janela para invadir a residência e cometer o furto.

No local a equipe verificou que não houve arrombamento, orientou as vítimas e realizou patrulhamento no local.