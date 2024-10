Ladrão furta carteira de interior de veículo e faz compras com cartões em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite de quarta-feira (23) na Rua Luiz Marconi, centro.

Conforme a PM, o solicitante compareceu na sede da Polícia Militar de Jandaia do Sul informando que por volta das 14h estacionou seu veículo na área central do município a trabalho. Posteriormente por volta das 20h apanhou seu veículo e durante o deslocamento percebeu diferenças no estado do seu interior, momento em que notou o console central entreaberto e a falta de sua carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco, também um valor em espécie que estava acondicionado em um envelope.

Simultâneo à situação, também recebeu mensagens em seu aparelho de celular informando gastos desconhecidos nos cartões de crédito.

Como providência, em primeiro momento entrou em contato com as respectivas agências bancárias a fim de bloquear as compras nos referidos cartões e depois procurou a Polícia para registro de ocorrência.