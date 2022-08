Ladrão é preso dentro de mercado em Marumbi

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 22h22 desta quinta-feira (18) na Avenida Presidente Vargas.

A equipe foi acionada via Copom repassando que o proprietário do supermercado havia visualizado através de câmeras de segurança que havia um indivíduo dentro do estabelecimento praticando furto.

No local, está equipe realizou contato com proprietário, que abriu a porta do mercado para entrada da equipe. Durante varredura foi encontrado o autor e dada voz de abordagem e realizada busca pessoal sendo encontrado nos bolsos do autor a quantia de R$ 83,00 em dinheiro de papel e moedas que eram do caixa do mercado e 6 tabletes de Trident.

O autor também havia colocado separado para levar caixas se cerveja, um pote de moedas, máquina de cartão, bolachas e chocolates. Ele relatou que adentrou o estabelecimento pelo telhado, causando danos no estabelecimento e tamém quebrou vidros de uma janela e derrubou vários alimentos das prateleiras que ele iria levar, porém foi interrompido com a chegada da equipe policial.

Foi dada voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul.