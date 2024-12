Ladrão desastrado furta TV e abandona após danificá-la

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta quarta-feira (4) na Rua José Maculan, Jardim Villar II.

Conforme a PM, a vítima relatou ter saído de sua residência para trabalhar por volta das 08h e ao retornar às 20h45 se deparou com a janela de seu quarto arrombada e, ao realizar uma busca na casa, notou que teriam levado a TV da sala, da marca AOC de 32 polegadas, logo após realizou buscas em torno da sua residência e localizou a TV jogada no quintal do vizinho, porém o objeto estava danificado.

Além da TV foi localizado um óculos de realidade virtual de cor branca e um vidro de perfume, que a vítima diz não ser de sua propriedade.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as medidas a serem tomadas posteriormente e os objetos encontrados foram encaminhados e entregues na Delegacia de Polícia de Jandaia do sul.