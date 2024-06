Kung Fu de Jandaia conquista 19 medalhas de ouro em campeonato

Curitiba foi o palco do 27º Campeonato Paranaense de Kung Fu Wushu, realizado no dia 16 de junho de 2024, onde a Associação Chi Lum Tao de Jandaia do Sul se destacou de maneira extraordinária. Os 13 talentosos atletas, sob a orientação do Mestre Marco Aurélio e treinados pelos professores Andrei Garcia e Hewerton Alves, conquistaram 19 medalhas de ouro e 5 medalhas de prata, reafirmando a excelência da equipe e sua posição de destaque no cenário nacional.

A equipe de Jandaia do Sul brilhou nas competições, mostrando habilidades excepcionais e uma dedicação exemplar. Este desempenho avassalador não apenas encheu de orgulho a cidade, mas também reforçou a reputação da Associação Chi Lum Tao como uma das mais fortes do Brasil.

Além das conquistas esportivas, o evento também homenageou o Mestre Marco Aurélio. A Federação Paranaense de Kung Fu Wushu reconheceu seus esforços incansáveis na difusão das artes marciais chinesas no Paraná, celebrando sua dedicação e contribuição para o crescimento e o fortalecimento do Kung Fu na região.

A trajetória do Kung Fu em Jandaia do Sul, sob a liderança do Mestre Marco Aurélio, é um exemplo de comprometimento e paixão. Ao longo dos anos, ele tem desenvolvido e mantido atletas de alto nível, que consistentemente se destacam nos maiores campeonatos estaduais e nacionais, consolidando o Kung Fu como o esporte mais vitorioso da história da cidade.

A performance espetacular da equipe no Campeonato Paranaense também garantiu aos atletas a oportunidade de representar o Paraná no Campeonato Brasileiro, que será realizado em Brasília no mês de novembro. Com esta vitória, as expectativas estão altas para novas conquistas e mais um capítulo brilhante na história do Kung Fu de Jandaia do Sul.

A Federação Paranaense de Kung Fu Wushu parabeniza todos os atletas e convida a comunidade a continuar apoiando e celebrando essas incríveis realizações. O sucesso da Associação Chi Lum Tao é uma prova do poder da dedicação e do espírito esportivo, inspirando futuros atletas a seguir seus passos e alcançar a excelência nas artes marciais.