Justiça decreta prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima

Nesta segunda-feira (23), a Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão partiu da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, e foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

Gusttavo Lima está sob investigação na Operação Integration, que também resultou no pedido de prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A operação apura suposta lavagem de dinheiro relacionada a casas de apostas (bets).

O processo tramita em segredo de Justiça, e a magistrada acatou o pedido feito pela Polícia Civil de Pernambuco. No entanto, o Ministério Público (MP) do estado se manifestou contra a prisão na sexta-feira (20) e defendeu outras medidas cautelares.

A empresa Balada Eventos, da qual Gusttavo Lima é sócio, teve R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça. Além disso, segundo a Folha, um avião pertencente ao cantor teria sido adquirido pelo proprietário de uma casa de apostas, conforme a investigação.

Os advogados da empresa Balada Eventos e do cantor emitiram nota negando qualquer irregularidade. O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades, e a sociedade aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias dessa investigação.