Jovens são assaltados em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 0h06 desta terça-feira (8).

Conforme o relato do solicitante para a Polícia Militar, sua filha e amigos estavam em uma via pública, quando um veículo Vectra modelo antigo, cor prata, com o porta-malas amarrado com corda, encostou ao lado e desceram dois homens encapuzados sendo um moreno e um obeso, ambos armados de pistola subtraíram dois celulares e um relógio e o veículo foi sentido a Jandaia, não sabendo informar placas e demais características.

A equipe policial, em contato com as vítimas do roubo, confirmaram os fatos, que os objetos subtraídos foram 01 aparelho iPhone 11 branco com capa cor goiaba, 01 aparelho iPhone 15 cor prata, uma corrente masculina dourada, 1 relógio S8 preto.

Os policiais deslocaram pela estrada velha sentido Jandaia do sul com intuito de localizar o veículo, visto que a viatura de Jandaia se deslocou pela rodovia sentido Cambira, porém nenhum veículo com as características foi localizado.