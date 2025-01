Jovem é esfaqueado na mão pela irmã

A ocorrência foi registrada às 8h22 desta quarta-feira (22) pela Polícia Militar de Jandaia do Sul.

Segundo a PM, após solicitação a equipe policial deslocou até o hospital Nossa Senhora de Fátima, onde segundo informações teria dado entrada uma pessoa vítima de esfaqueamento.

No local, foi feito contato com a vítima identificado como XXX, o qual possuía um ferimento por arma branca em sua mão esquerda, que indagado, o mesmo relatou que teve um desentendimento com sua irmã, que a mesma pegou uma faca e desferiu um golpe causando a lesão na sua mão, em seguida XXX teria saído correndo em busca de socorro.

A equipe também teria sido acionada pela irmã em sua residência instantes antes da entrada da vítima no hospital, que a mesma relatava ter sido agredida pelo seu irmão, conforme boletim de ocorrência.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a delegacia para as providências cabíveis ao fato.

