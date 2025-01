Jovem é assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na Rua Lourenço Ildefonso da Silva.

Conforme a PM, a vítima de 21 anos relatou que estava caminhando para sua casa quando três indivíduos o abordaram e deram voz de ROUBO mediante ameaça, subtraindo seu aparelho celular de modelo Samsung S22 de cor preta, posteriormente os indivíduos saíram correndo tomando rumo ignorado.

Segundo ele, uns dos autores vestia uma camiseta branca, shorts preto e tinha pele escura.

Com a chegada da equipe policial no local, a vítima informou que havia feito o monitoramento do aparelho e que o sinal constava em uma residência na Rua Presidente Kennedy. Os policiais realizaram busca no imóvel com autorização do proprietário, porém nada foi localizado.

Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.