Jandaia: Recepcionista de hotel é agredido por hóspede

A ocorrência foi registrada como Lesão Corporal pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 5h32 deste domingo (11) na Praça do Café.

Conforme a PM, a equipe recebeu solicitação informando que no hotel, na Praça do Café, o recepcionista teria sido agredido por uma hóspede.

No local fora feito contato com o senhor que passou a relatar que uma feminina a qual ele não sabe dizer o nome, porém que estaria hospedada com um masculino, no momento do check-out, sem motivo aparente, lançou mão de uma flor artificial que se encontrava em um vaso e avançou contra a vítima tentando desferir golpes sendo que outros hóspedes ouviram a confusão foram até a recepção e assim a autora saiu tomando rumo ignorado juntamente com o masculino.

Na chegada da equipe a autora não se encontrava mais no local, sendo então a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.