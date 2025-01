Jandaia: Mulher não denunciava marido por violência doméstica porque ele tinha uma espingarda

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h04 desta terça-feira (21) no Distrito São José.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar no Distrito de São José, na Rua Benedito José da Silva, onde segundo denúncia, uma mulher é vítima de violência doméstica com frequência e havia sido agredida, porém, não aciona a polícia militar por medo do amásio que possui uma espingarda na residência.

Com apoio da equipe da cidade de Apucarana, os policiais de Jandaia do Sul foram ao endereço e fizeram contato com o casal. Ambos apresentavam sinais de embriaguez, mas em conversa separada com a mulher, confirmou sofrer agressões de seu amásio.

A criança do casal, de aproximadamente quatro anos, contou a equipe que XXX agride a mãe. Esta franqueou a entrada da equipe em sua residência após informar que o amásio possui uma arma de fogo em cima do guarda-roupa.

Após busca, fora localizada em cima do guarda-roupa no quarto do casal uma espingarda da marca Rossi Overland calibre .32 Gauge de canos paralelos desmuniciada.

Não foi encontrada nenhuma munição.

Diante dos fatos, XXX recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul. Em seguida foi acionado o Conselho Tutelar para encaminhar a menor de quatro anos aos cuidados de um parente tendo em vista a embriaguez da genitora.

