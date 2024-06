Jandaia inaugura novo local de atendimento na área de saúde e entrega 8 novos veículos

Nesta sexta-feira, 07 de junho, no antigo prédio da Receita Federal a administração municipal, após algumas reformas e adequações, inaugurou um novo local de atendimento de alguns setores do Departamento de Saúde entre eles estão: a Farmácia Municipal; o Laboratório Municipal; a Vigilância Sanitária; o Setor de Endemias e também o Setor de Ambulâncias.

Com um ambiente mais amplo e otimizado as novas instalações desses setores busca oferecer a comunidade um serviço com mais qualidade e humanizado.

A Farmácia hoje conta com sistema de informatização moderno com controle preciso dos medicamentos, central de abastecimento farmacêutico (CAF) é melhor dispensação dos medicamentos.

O Laboratório conta com aparelhos automatizados e de última geração, fazendo 33 tipos de exames entre sangue, urina e parasitológico, atendendo cerca de 70 pacientes por dia para coletas, totalizando de 5 a 6 mil exames mensais e tanto na farmácia como no laboratório conta com profissionais habilitados nas suas áreas.

Ainda neste prédio passa a atender também a Vigilância Sanitária, o Setor de Endemias e os Serviços de Ambulância do município.

Na oportunidade a Gestão Municipal entregou também 8 veículos, um investimento de aproximadamente um milhão e quinhentos mil reais que são: 4 veículos e 1 ônibus para saúde; 1 veículo para o administrativo; 1 veículo para Defesa Civil e 1 ônibus para educação.