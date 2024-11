Jandaia do Sul sediou pela segunda vez os treinamentos da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros do Paraná

O evento ocorreu nos dias 14 e 15 de novembro, com instruções ministradas pelo Primeiro Sargento Carmo de Apucarana e o Cabo Anderson do Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul.

Os bombeiros receberam treinamento em:

– BREC (busca e resgate de estruturas colapsadas)

– SAR (salvamento em águas rápidas)

– Piloto de embarcação

– Piloto de viatura 4×4

– Corte e poda de árvore

– Instrução de incêndio ambiental

Uma simulação prática foi realizada durante a madrugada do dia 15, onde os bombeiros localizaram um carro soterrado com uma vítima no interior. Essa força-tarefa é especializada em atendimentos em desastres, atuando no Paraná, fora do estado e até mesmo em outros países.

.