Jandaia do Sul: Ocorrência de ameaça

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h02 desta quarta-feira (21).

Conforme a PM, compareceu na Cia PM a senhora XXX a qual passou a relatar que rompeu seu relacionamento com xxxx, porém o mesmo vem ameaçando-a através de mensagens de voz e texto via aplicativo WhatsApp, bem como a persegue na rua sempre proferindo ameaças de morte contra a mesma e contra si próprio, porém após enviar as mensagens as apaga.

A vítima teme que as ameaças evoluam para agressões, portanto registrou boletim de ocorrência não desejando representar contra o autor neste momento, sendo então orientada quanto aos procedimentos cabíveis.