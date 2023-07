Jandaia do Sul garante recursos para o Hospital Nossa Senhora de Fátima

(Repórter do Vale) A prefeitura municipal de Jandaia do Sul e a equipe administrativa do Hospital Nossa Senhora de Fátima chegaram a um acordo e garantiram a continuidade dos serviços prestados na cidade através dos atendimentos pelo SUS. Uma reunião, que envolveu os vereadores do município e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi realizada em Curitiba nesta segunda-feira (3).

Conforme o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, durante a reunião, foi estabelecido o repasse de R$150 mil por mês, até o final deste ano, e para os doze meses de 2024 o valor que será repassado ao hospital para atendimentos do SUS será de R$225 mil.

Ainda de acordo com o prefeito, além de fechar o valor do convênio, a intenção é ampliar os atendimentos com o hospital privado. “Nos últimos dias estávamos buscando diálogo com a direção do hospital, nesta segunda, a equipe do hospital, vereadores e eu, nos reunimos com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto e chegamos a um consenso. Fechamos o valor do convênio, e vamos buscar parcerias para ampliar o número de atendimentos, consultas e cirurgias através do SUS. O hospital tem uma boa estrutura, vamos fortalecer a saúde de Jandaia e da região. Absorvendo os atendimentos que são levados ao Hospital da Providência em Apucarana, o Providência tem uma grande demanda, a ideia é absorver esse atendimento. Será encaminhado até a câmara o valor do convênio para aprovação, de R$150 mil nesses últimos seis meses e para o ano que vem R$225 mil”, detalha o prefeito.

O secretário Beto Preto destacou a importância da parceria. “Recebi o prefeito, vereadores, equipe do Hospital Senhora de Fátima e realizamos esse trabalho de aproximação. Vamos continuar com as portas abertas do hospital e principalmente atendendo os paranaenses que moram em Jandaia e nas cidades que se utilizam dos serviços. Semana passada o Governador fez uma majoração da tabela do SUS para internação urgência e emergência, vamos continuar trabalhando com o Opera Paraná 2, com mais recursos para os hospitais. Agradecer a sensibilidade dos vereadores junto com a prefeitura, conseguiram dar um passo adiante”, disse Beto Preto. Para ver o vídeo clique aqui.