Jandaia do Sul é contemplada com creche do Governo do Estado

O Prefeito de Jandaia do Sul Lauro Junior acompanhado da 1ª Dama Stella Silva e vereadores, em visita de trabalho a Capital do Estado, participaram na manhã desta segunda-feira, 10 de junho, da solenidade de lançamento do Programa Criança Feliz, o maior programa de construção de creches do Brasil, ao todo serão 300 creches em todo o Estado do Paraná.

Jandaia do Sul que foi contemplada com uma unidade padrão de 456 metros quadrados para atender crianças de 0 a 3 anos, pretende construir entre os Bairros Jardim Planalto e Jardim Villar na região da Vila Rica.