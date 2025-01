Jandaia do Sul discute novas tecnologias no combate à dengue com parceria do Tecpar

Na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu o representante da empresa Dominus Química, Victor Hugo, para uma apresentação que abordou a adoção de uma plataforma tecnológica inovadora no combate à dengue. O projeto faz parte de uma iniciativa do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), que está credenciando municípios para a implementação de novas ferramentas no controle do mosquito Aedes aegypti.

A plataforma, chamada ArboMonitor Tecpar, utiliza dispositivos métricos, tecnologias avançadas e métodos específicos para aplicação dos inseticidas Alfamuron e do adjuvante NatuInset. O sistema monitora as condições ambientais e a população de mosquitos, permitindo uma resposta mais rápida e direcionada no combate ao vetor de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o projeto, o objetivo é reduzir o risco de transmissão dessas doenças ao integrar monitoramento ambiental e aplicação eficiente dos produtos. A empresa Dominus Química, sediada em Jandaia do Sul, desempenha um papel central no credenciamento, fornecendo os produtos necessários e colaborando diretamente com o Tecpar no monitoramento das ações.

A solução ArboMonitor foi disponibilizada para atender municípios em nível nacional, com Jandaia do Sul se destacando ao exportar essa tecnologia por meio da empresa local Dominus Química, em parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), uma instituição do governo estadual.

Além do prefeito, participaram da reunião o vice-prefeito Inei Heckert, diretores e servidores municipais e o diretor da Dominus Victor Hugo Simão e equipe.

