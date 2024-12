Jandaia do Sul comemora 72: Confira a programação da festa

Jandaia do Sul comemorará 72 anos de emancipação política com shows, desfile da Fanfarra do Colégio Cívico Militar, barracas de alimentação do Asilo São Vicente de Paulo e Lar São Francisco de Assis, além de parque infantil.

Confira a programação:

# 12 de dezembro

Desfile da Fanfarra do Colégio Cívico Militar na Avenida Getúlio Vargas.

# 13 de dezembro

Show com a dupla Mariana e Matheus na Praça do Café.

# 14 de dezembro

Show com a dupla Carreiro e Capataz na Praça do Café.

# 15 de dezembro

Show com a dupla João Victor e Mancine.

Venha comemorar conosco.

.