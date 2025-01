Jandaia do Sul busca parcerias com Paraná Esporte para fortalecer o setor esportivo

Na manhã desta quinta-feira, 30 de janeiro, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu em seu gabinete o chefe do escritório regional do Paraná Esporte, Valmir Caus, acompanhado de seu assessor Reginaldo Teston. O encontro teve como principal objetivo discutir possíveis parcerias e projetos voltados ao fortalecimento do esporte no município, além de buscar recursos e apoio para a melhoria da infraestrutura esportiva local.

Durante a reunião, Ditão Pupio destacou a importância do esporte para a saúde e o bem-estar da população, ressaltando também seus benefícios sociais, como a inclusão e o fortalecimento da comunidade. Valmir Caus apresentou as ações e programas desenvolvidos pelo Paraná Esporte, colocando-se à disposição para apoiar o município na implementação de novos projetos esportivos.

Também participaram do encontro o secretário de Governo de Jandaia do Sul, André Saddi, e o coordenador de Esportes, Alex Chaves, que reforçaram a relevância do apoio do Paraná Esporte para o desenvolvimento do setor no município.

Além das parcerias institucionais, a reunião abordou a realização de novos eventos esportivos em Jandaia do Sul, a formação de atletas e o incentivo à prática esportiva desde a infância. Um dos destaques foi a fase macro dos Jogos Abertos do Paraná, que contará com cinco modalidades esportivas e reunirá as melhores equipes do estado. Segundo o coordenador de Esportes, Alex Chaves, a data do evento ainda está em processo de definição.

A parceria com o Paraná Esporte promete trazer melhorias significativas para o município, impulsionando o crescimento do esporte e fortalecendo a comunidade esportiva local.

