Irmãs são encaminhadas a delegacia após abordagem na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h14 desta sexta-feira (27) na Praça do Café.

Conforme a PM, com base em denúncias de populares acerca de possível tráfico de drogas na Praça do Café, a equipe policial avistou algumas pessoas no referido local da denúncia, os quais receberam voz de abordagem.

Foram submetidos à busca pessoal, onde com a menor, T—- de 17 anos, foi localizada uma porção de maconha dentro de uma lata de doces, que segundo esta, iria compartilhar a substância com os demais abordados.

Os demais foram identificados como uma feminina D—– 40 anos, e os masculinos S—– 17 anos e M—– 47 anos, mas nada de ilícito de posse destes.

Antes que a abordagem terminasse, chegou a feminina TH—–, irmã de T—–, causando algazarra e desacatando a equipe policial. Passou a gravar vídeos dos policiais procedendo com orientações aos abordados. Th—– foi informada que seria encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado, tendo em vista ser menor de idade, sendo primeiramente encaminhada à Sede da Cia/PM para elaboração deste BOU.

Na sede da Cia, T—– tocou o interfone e passou a gritar pela equipe na frente do prédio, desacatando a Cabo Jocasta com os dizeres de baixo calão.

Diante dos fatos, com o apoio da equipe Extra Jornada composta pelo Sargento Sandro e Sargento Andrei, T—– recebeu voz de abordagem e em seguida, voz de prisão.

Durante todo o tempo, T—– ofendia a equipe com palavras de baixo calão. Após pesada a substância constatou-se 6,9 gramas. Ambas foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos juntamente com a droga.

Th—– carregava em seu bolso uma quantia de cento e setenta reais em notas de vinte, dez e cinco reais, que foram apreendidas e entregues com a droga.