Inspeção Técnica do DNIT Avalia Conservação dos Bens Ferroviários em Jandaia do Sul

Na última segunda-feira, 27, os consultores técnicos do DNIT, Bruno Roberto Cândido, Engenheiro Civil, e Dr. Gleicon Queiroz de Brito, Geógrafo, estiveram em Jandaia do Sul para realizar uma inspeção detalhada. O objetivo da visita foi avaliar as condições de conservação dos bens ferroviários cedidos ao município e verificar se a utilização desses bens está em conformidade com o plano de uso previamente estabelecido.

“Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento ao Senhor Prefeito Ditão Pupio, ao Vice-Prefeito Inei Heckert, ao Secretário de Governo André Saddi, ao Engenheiro da Prefeitura João Maximiano e a todos os envolvidos pela calorosa recepção, pela disponibilidade e pelo compromisso demonstrado na preservação do patrimônio histórico e na promoção de benfeitorias para o município”, disse Bruno Roberto Cândido, engenheiro civil.

O Prefeito Ditão Pupio agradeceu a visita dos consultores técnicos do DNIT e destacou a importância do encontro. Ele expressou seu sincero agradecimento a todos pela dedicação e reiterou que a colaboração de todos é fundamental para o sucesso desse projeto.

