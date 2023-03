Indivíduos teriam ateado fogo em carro roubado após duplo homicídio em São Pedro do Ivaí

Nesta quarta-feira (15) a equipe policial foi acionada para atender a ocorrência de um veículo VW/Gol incendiado localizado no km 13 da Rodovia PR 369, na zona rural de Bom Sucesso. O carro possivelmente estaria relacionado a um caso de homicídio em São Pedro do Ivaí. A equipe da Polícia Científica foi acionada para averiguar a situação. O veículo apresentava registro no Estado do Espírito Santo e, após consulta via numeração do motor e chassi, constatou-se que o carro foi produto de roubo na cidade de Maringá no dia 23/01/23. Após a conclusão da perícia, o veículo foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

Sobre o homicídio

Na manhã de quarta-feira (15), dois homens foram mortos a tiros em uma residência no Conjunto Vitória Régia, em São Pedro do Ivaí. A invasão teria sido realizada por quatro homens por volta das 05h30, que efetuaram os disparos que resultaram na morte das vítimas de 18 e 16 anos, ambos naturais de Sarandi.

Além disso, uma mulher ficou ferida após ser agredida pelos atiradores. Os dois homens eram suspeitos de diversos crimes, incluindo homicídios. A polícia trabalha com a possibilidade de acerto de contas ou vingança, mas conta com a abertura de investigação para esclarecer os fatos. O local foi isolado pela PM e a Polícia Civil e o IML foram acionados.