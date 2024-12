Indivíduos passam com carro por cima de moto após agredir e ameaçar moradores

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 2h06 da madrugada deste domingo (22) na Rua Geraldo de Oliveira Almeida, região do cemitério.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência onde dois indivíduos estariam portando facas e causando danos a uma motocicleta.

No local a equipe fez contato com as vítimas, e N—– 38 anos, venezuelana, relatou que seu ex-convivente, J—– 31 anos, juntamente com seu irmão, foram até sua residência, ambos portando faca, fizeram ameaças dizendo que iriam matar e atear fogo em sua residência e a agrediram com socos no rosto.

Após isso, J—– foi em direção ao seu filho, E—– 20 anos, com a faca em punhos, tentou golpeá-lo, porém, foi impedido pelas pessoas relacionadas no boletim.

Os autores ainda danificaram uma motocicleta Honda Twister que pertence a J—– (namorado de N—–), para isso, utilizaram as facas e depois passaram em cima da motocicleta com um automóvel Escort de cor vermelha. Quando esta equipe estava colhendo os dados da ocorrência chegou informação que um indivíduo estava no pronto atendimento de Jandaia do Sul por que havia se ferido com uma faca e poderia ser o autor. Quando a equipe chegou no local constatou se tratar do autor dos crimes citados, que foi atendido pela médica plantonista e encaminhado para o Hospital da Providência de Apucarana.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a J—– e posteriormente encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul para se tomar as devidas providências.

