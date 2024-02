Indivíduo usa faca e cabo de internet para agredir esposa em Marumbi

A ocorrência foi registrada na Rua Orivaldo Travagim, centro de Marumbi, na manhã de sábado (10).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR. A vítima se fez presente no destacamento policial ao mesmo tempo em que ligava para o número de emergência, e então relatou a equipe que seu convivente, em uma crise de ciúmes hoje pela manhã, pegou uma faca e desferiu golpes contra a mesma e também utilizou de um cabo de internet para enforcá-la, causando assim as lesões aparentes constatadas pela equipe.

A vítima contou que estão juntos há um ano e nesse intervalo de tempo o homem já tentou matá-la três vezes, sendo uma delas afogada. A mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e a equipe policial realizou patrulhamento nas imediações no intuito de achar o autor, mas até o término do preenchimento do BOU o mesmo não foi localizado.