Após solicitação via 190 na manhã de domingo (5) informando que no Hospital Municipal de Marumbi, haveria uma pessoa ferida, a equipe policial deslocou até o local e, em contato com o médico de plantão, o mesmo informou que o paciente teria se apresentado no local com um ferimento que havia perfurado seu pulmão.

A vítima informou que havia se envolvido em uma briga durante a madrugada, informando apenas que seus agressores seriam da cidade de Bom Sucesso.