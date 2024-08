Indivíduo é preso enquanto tentava fugir com máquina de lavar furtada em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 21h59 desta quarta-feira (7) na Rua Ângelo Della Rosa.

Conforme a PM, no local, a equipe avistou populares apontando e gritando que um masculino havia furtado a máquina de lavar da senhora XXX. E que a equipe conseguiu localizar o indivíduo com a máquina, momento onde o mesmo a largou e cruzou a rodovia, vindo a tropeçar no canteiro e rolar morro abaixo.

Ele foi abordado e não houve resistência, sendo constado tratar de indivíduo já conhecido no meio policial por furtos. O detido tinha pontos em sua cabeça onde estavam abertos por conta da queda e por isso foi encaminhado ao hospital para triagem médica e posteriormente conduzido a delegacia de Jandaia do Sul.