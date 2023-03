Indivíduo é preso com arma e munições em São Pedro do Ivaí

Nesta quinta-feira (30) a equipe policial de São Pedro do Ivaí cumpriu um mandado judicial expedido pelo Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito contra um indivíduo. A busca foi realizada na RUA JOÃO MENDES GUIMARÃES, no centro da cidade.

Durante a operação, a equipe Canil utilizou cão farejador e encontrou uma pistola Glock 9mm equipada com seletor de rajada, um acessório proibido, juntamente com um carregador e 17 munições intactas, que estavam escondidos dentro de um colchão. Também foram apreendidos R$ 889,00 em espécie, um aparelho celular e um simulacro.

O indivíduo foi preso por posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Foi dado voz de prisão ao autor, lido seus direitos constitucionais, e devido à gravidade do crime, algemas foram utilizadas em conformidade com a súmula vinculante n. 11 do STF. O detido e os objetos apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as devidas providências legais.