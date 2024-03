Indivíduo é levado a delegacia com pé de maconha e munição

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h26 de sexta-feira (1) na Rua Angelo Tordoro em Marumbi.

Conforme a PM, a equipe policial recebeu denúncias de moradores da cidade de Marumbi, os quais não quiseram se identificar por receio de represália, que no endereço supracitado havia um pé de maconha em posse de um menor e que o mesmo estaria produzindo e revendendo entorpecentes.

Ao chegar ao local os policiais avistaram a Sra. XXXX que se identificou como proprietária da residência e autorizou a equipe a realizar busca domiciliar.

Foi encontrado um pé de maconha e perguntado quem seria o proprietário, a testemunha relatou ser de seu convivente e o mesmo confirmou ser proprietário da planta.

Vale ressaltar que era de conhecimento dos menores moradores da residência o cultivo e produção do entorpecente.

A equipe do canil se fez presente e o cão de faro encontrou uma munição calibre .22 não deflagrada, mas não encontrou nenhum outro indício de entorpecentes.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado juntamente com a droga e a munição para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências.