Indivíduo é detido por segurança após invadir quintal de residência em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h15 desta terça-feira (30) na Rua Thimoteo Pagliarini, centro.

Conforme a PM, a equipe recebeu solicitação relatando que havia dois indivíduos tentando furtar uma residência, mas foram contidos pelo segurança patrimonial XXX.

No local fora feito contato com o segurança, que informou que quem o avisou sobre os indivíduos foi uma senhora que percebeu uma movimentação e ao visualizar o quintal, teria visto os dois correndo, saindo do seu quintal.

O segurança teria contido um dos envolvidos até a chegada da equipe, que o qualificou. O suspeito, morador de Paiçandu, estaria na cidade para realizar consulta e exame médico.

A moradora disse não ter interesse em representar criminalmente e o indivíduo foi liberado no local.

Foi realizado patrulhamento para tentar localizar o segundo envolvido, mas ele não foi encontrado.