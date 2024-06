Indivíduo danifica portas e furta chuveiros de creche em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta terça-feira (18) na Rua dos Patriotas.

Conforme a PM, a responsável pela creche, localizada na Rua dos Patriotas, no centro, informou que por volta das 21h20 do dia 17/06/2024, um masculino teria adentrado o estabelecimento e subtraído chuveiros do banheiro.

Conforme verificado, o autor adentrou o local, tentou arrombar a porta da cozinha utilizando um extintor de incêndio, mas não teve êxito, causando danos na porta de ferro da cozinha.

Posteriormente foi até os banheiros e arrombou a porta do banheiro feminino, causando danos na porta, e subtraiu dois chuveiros, em seguida se evadiu do local. O fato ocorreu entra às 21h20 e 21h45 do dia 17/06. As partes foram orientadas e o boletim encaminhado a polícia judiciária para demais procedimentos.