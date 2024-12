Indivíduo abastece em posto de Jandaia do Sul e sai sem pagar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h11 desta terça-feira (24) na região da Vila Paião.

Conforme a PM, relatou a solicitante que um Focus Preto parou no posto em que a vítima trabalha e pediu para colocar R$ 100 de combustível, aproximadamente 16 Litros de gasolina e no momento de efetuar o pagamento, o autor/motorista disse que pagaria no PIX e logo em seguida ligou o veículo e empreendeu fuga, não fazendo o pagamento.

A equipe orientou a vítima e fez patrulhamento na região a fim de localizar o automóvel, mas até o fim da confecção do BOU, o veículo não foi localizado.

