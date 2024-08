Inaugurado o Instituto Lucas, voltado às pessoas com deficiência

No dia 07 de agosto de 2024, às 19 horas, na sala C 124, localizada no prédio da antiga FAFIJAN, aconteceu a inauguração da sede provisória do INSTITUTO LUCAS, voltado às pessoas com deficiência de Jandaia do Sul e região do Vale do Ivaí.

O Instituto Lucas surgiu com a missão de promover a inclusão e qualidade de vida às pessoas com deficiências através da capacitação profissional e tecnológica e do incentivo às práticas paradesportivas e culturas inclusivas.

Nosso compromisso é desenvolver ações em parceria com empresas e entidades que também promovam o desenvolvimento humano, voltadas à conscientização sobre a importância da empregabilidade das pessoas com deficiências.

A visão de futuro do Instituto Lucas é inspiradora e pactua com a inclusão digital da pessoa com deficiência através das tecnologias assistivas de melhora na comunicação, movimento, aprendizado e muito mais. Hoje, estamos diante de um mundo tecnológico e digital vibrante, repleto de possibilidades e conexões. E a boa notícia é que o mundo tecnológico também é para as pessoas incríveis que enfrentam desafios únicos.

O Instituto Lucas já conta com parcerias entre profissionais que prestam serviços voluntários no atendimento psicológico, suporte de aprendizado em matemática e ballet inclusivo para adultos com deficiência visual.

Também estamos atuando na formação de grupos de apoio às famílias e de integração da pessoa com deficiência, proporcionando rodas de conversas e palestras.

Estamos em busca de mais voluntários que possam colaborar com serviços pedagógicos voltados à qualificação profissional bem como de terapeutas que possam contribuir com a valorização da auto estima da pessoa com deficiência.

Para o Instituto Lucas, a inclusão social e tecnológica não são apenas uma meta, mas um direito fundamental que merece ser celebrado e promovido com toda a comunidade.

O Instituto Lucas Inacio Boamorte está localizado na Rua Doutor João Maximiano, nº 426, sala C 124, Vila Operária, Jandaia do Sul – PR.

E-mail: institutolucasjandaiapr@gmail.com

Contato por whatsapp: 43-99671-7861 Graziela Valentin de Carvalho – Presidente.

.