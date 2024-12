IML é acionado para recolher corpo no PAM de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h43 desta sexta-feira (27) no Pronto Atendimento de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada pela enfermeira chefe do Pronto Atendimento Municipal, pois um masculino havia chegado para atendimento médico já em parada cardiorrespiratória. Prontamente foi atendida pela médica de plantão, a qual tentou reanimá-lo, no entanto, o homem (FAUSTO EDUARDO CARVALHO) faleceu.

A enfermeira chefe fez contato com a Polícia Civil e posteriormente com a Polícia Militar. A médica não pôde atestar a causa da morte, sendo necessário acionamento do IML.

