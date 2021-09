Nesta quinta-feira (30) acontece a DOSE REFORÇO para idosos de 70 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até dia 30 de março de 2021.

ATENÇÃO: Só pode ser aplicada a 3ª dose (DOSE REFORÇO) com o intervalo de 6 meses da segunda dose.

Comparecer no Drive Thru instalado no ginásio de esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.