Idosos estão entre as vítimas de acidente próximo a Marumbi

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (21) na PR-466, entra Marumbi e o Distrito São José. Um veículo Fiat Uno com três pessoas, capotou após a colisão com uma VW Parati.

Dois idosos, de 64 e 73 anos, e um homem de 34 tiveram ferimentos graves.

Eles foram ejetados do veículo.

O idoso de 73 anos tinha um quadro mais crítico, com uma fratura no fêmur e ferimento na cabeça. Já o idoso de 64 anos seria uma vítima com necessidades especiais e sofreu trauma na face e escoriações pelo corpo.

A terceira vítima, de 34 anos, apresentou dores na coluna.

Além da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, uma ambulância de Marumbi e equipes do SAMU de Jandaia e Apucarana, além de um helicóptero do aeromédico de Maringá atenderam a ocorrência.

