Idoso fica ferido após capotamento em Borrazópolis

Na noite desta quinta-feira (29), um acidente envolvendo um idoso de 77 anos chamou a atenção na rodovia PR-170, no município de Borrazópolis. O motorista, supostamente morador de Arapongas, conduzia um veículo Fiat Strada quando perdeu o controle da direção e capotou na pista.

Por volta das 18h17, as autoridades foram acionadas para atender à ocorrência. No local, os policiais rodoviários estaduais encontraram a Fiat Strada, cujas placas indicavam ser de Arapongas, virada na margem esquerda da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o idoso seguia no sentido de Borrazópolis a Novo Itacolomi quando o acidente ocorreu, no quilômetro 165.

Equipes de socorro prestaram atendimento ao idoso, que foi encaminhado ao Hospital de Borrazópolis com ferimentos.