Idoso é morto a pauladas em Marumbi

Data do Registro: 01/03/2022 12:49:21 Endereço: RUA QUINTILHO PINI, 568, CENTRO – MARUMBI Natureza Atendimento: HOMICIDIO QUALIFICADO

João José Pereira foi morto em sua residência

Relato da Polícia Militar: A equipe policial foi acionada onde foi repassado que no endereço havia uma pessoa em óbito no interior da residência. No local quando a equipe chegou já se encontrava os funcionários do atendimento médico do Hospital Municipal de Marumbi, que relatou que o homem já estava sem sinais de vida e apresentava um traumatismo craniano.

A equipe em observação, constatou uma lesão na cabeça da vítima e muito sangue pelo cômodo onde ele estava, além de um pedaço de madeira com sangue, que pode ter sido utilizado para praticar o crime.

A vítima, de 77 anos, morava sozinho na residência. Cabe relatar que foi visto com vida no dia anterior por alguns populares. Foi realizado o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil, a Polícia Científica e do IML, que recolheu o corpo para os procedimentos.