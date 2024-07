Identificado homem que morreu vítima de latrocínio em Califórnia

O homem de 43 anos que foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (1º) durante um assalto em Califórnia (PR) foi identificado como Rogério Pereira Vicente. O crime aconteceu na Rua Agostinho Andery, no momento em que a vítima havia ido visitar o pai e acabou sendo surpreendida por dois homens em uma moto.

Em relatório para a imprensa, a Polícia Militar informou:

A equipe foi acionada relatando ter ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades de sua residência, não sabendo informar se havia alguma pessoa alvejada. Imediatamente após recebermos tal informação, iniciamos deslocamento até o local e enquanto deslocávamos, chegou a informação repassada pela COPOM, relatando ter ocorrido um roubo na rua Agostinho Andery e que a vítima do roubo teria sido alvejada por disparos.

No local nos deparamos com um homem caído ao solo, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, aparentando já estar em óbito. Nesse momento solicitamos apoio da ambulância do município que constatou o óbito e que a vítima teria sido atingida a princípio por dois disparos.

Em conversa com populares, estes relataram que dois indivíduos trajando roupa escura e capacete, chegaram em uma moto preta e anunciaram o roubo e que a vítima entrou em luta corporal com ambos e na sequência foram ouvidos disparos.

Após atingirem a vítima, os autores saíram empurrando a motocicleta HONDA/NX-4 FALCON (AFE6013) cor vermelha pertencente à vitima e uma moto cor preta placa HONDA/CG 160 TITAN EX (BAF7F05) , moto esta utilizada por eles para chegarem ao local e que não conseguiram faze-la funcionar , abandonando-a nas proximidades.

Na sequência foram acionados os demais órgãos, competentes, comparecendo o agente de polícia judiciária, uma equipe da Polícia científica VTR 21001, VTR 17337 composta pela agente de pericia do IML que realizaram os procedimentos de perícia e levantamento de local do crime.

Diante de todo o ocorrido, foram repassadas as informações colhidas para a polícia judiciária, populares afirmaram terem visto e ouvido parte da ação dos autores, entretanto não foi possível identifica-los, devido estarem de capacete.

Diante dos fatos, foi feita a apreensão da motocicleta abandonada e usada pelos autores e esta encaminhada pelo guincho do 10° Batalhão e entregue na delegacia de Marilândia do Sul.

Importante ressaltar que quando as equipes PM chegaram ao local, a motocicleta usada pelos autores já havia sido manipulada por populares, que a trouxeram empurrando do local onde foi abandonada até o local onde a vítima foi morta.