Identificadas as vítimas de acidente com caminhão de toras em Ortigueira

Um trágico acidente na PR-340, nos Campos Gerais do Paraná, ceifou a vida de três membros de uma mesma família na noite de 31 de dezembro, em Ortigueira.

Jandira Marciliano Pires, 63 anos, sua filha Ana Carolina Pires de Oliveira, 25, e o genro José Ronaldo Pereira da Silva, 38, perderam a vida quando o carro em que estavam foi esmagado por um caminhão carregado com toras de madeira.

O acidente ocorreu quando o caminhão tombou sobre o veículo, deixando-o irreconhecível. O motorista do caminhão não percebeu o impacto e somente foi constatada a presença do carro esmagado sob a carga quando o caminhão foi removido do local.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga as circunstâncias do acidente e o motorista do caminhão será interrogado. Jandira e Ana Carolina eram residentes em Ortigueira, enquanto José Ronaldo morava em Telêmaco Borba. Eles viajavam para passar o réveillon em Telêmaco.

