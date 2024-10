Ícone do jornalismo brasileiro morre aos 97 anos

O jornalista Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3) em um hospital em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Aos 97 anos, ele tratava de uma pneumonia.

Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927 — ele completou 97 anos no último domingo (29).

O jornalista iniciou a carreira no rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Nos anos seguintes, entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade… Leia mais no G1