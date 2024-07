Homicídio no Pirapó: Mulher é atingida e homem morre

Um rapaz de 25 anos morreu e uma jovem, de 18, ficou ferida depois que foram baleados na noite desta terça-feira (30) no Distrito do Pirapó, em Apucarana. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros, foi ao local.

Segundo as equipes de socorro, a mulher foi atingida no ombro e encaminhada ao Hospital da Providência. O homem morreu no local.

Testemunhas contaram que o atirador invadiu uma residência na Rua Dante Manosso e atirou contra o casal.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para tentar identificar o atirador e caso é investigado pela Polícia Civil.

Relatório da PM

A Equipe foi acionada via a Copom, pois a solicitante relatou que no endereço supracitado ouviu um barulho que acredita ser disparo de arma de fogo, que na sequência visualizou dois masculinos pulando o muro da residência e saindo do local em uma motocicleta em alta velocidade.

Posteriormente, chegou um complemento informado que no local teria ocorrido um homicídio e que a esposa da vítima estaria chorando muito, foi deslocado ao endereço com o apoio da equipe adjunto.

Chegando ao local, feito contato com uma mulher que estava em frente a residência sra —- a qual relatou que é esposa de —- e que minutos atrás eles estavam dentro do quarto, quando escutou alguém gritando polícia abre a porta. Quando —- abriu a porta, apareceram dois indivíduos portando arma de fogo e começaram a disparar na direção de ambos.

Informou que seu marido estava morto dentro do quarto, pois teria tomado tiros na cabeça. A equipe adentrou a residência para verificar se ainda estaria algum dos autores em seu interior, com apoio da equipe adjunto. Iniciada a entrada na residência, onde no quarto do casal, —- foi localizado na cama com o corpo ensanguentado com possíveis disparos de arma de fogo na face, sendo localizado alguns estojos no chão, feito o isolamento da área.

Compareceu ao local também duas equipes Rotam. A mulher apresentava um sangramento no braço direto, foi acionado o Corpo de Bombeiros imediatamente, que se fez presente no local.

Posteriormente esteve na residência a equipe da Polícia Civil. O corpo foi removido pelo IML.