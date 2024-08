Homicídio em Marumbi

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Marumbi às 19h38 deste domingo (11).

A vítima é Silvio Moreira, morador em Sabáudia.

Conforme relatório da PM, durante o patrulhamento próximo ao hospital municipal de Marumbi, esta equipe foi solicitada pelo senhor XXX, informando que em uma propriedade rural, um homem teria sido vítima de DISPARO DE ARMA DE FOGO.

A equipe deslocou em conjunto com a ambulância para o local. No local esta equipe encontrou a vítima, que estava caído ao solo, com disparo de arma de fogo no olho esquerdo, já sem vida.

Questionado o que ocorreu no local, o senhor informou que estavam na propriedade a os pais da vítima, a vítima e o senhor XXXX, que ele chegou e se deparou com uma discussão por causa de um cavalo, que em determinado momento foi soltar o cavalo e ouviu um disparo de arma de fogo e, ao retornar para ver o que tinha ocorrido, viu a vítima caído e XXXX colocando algo no bolso, entrar em uma caminhonete Amarok de cor verde e sair do local tomando rumo ignorado.

De posse das informações e características do acusado, esta equipe deslocou até uma propriedade vizinha, localizada na Estrada Monte Santo, local este onde mora o acusado do homicídio.

No local foi visualizado uma caminhonete Amarok de cor verde que estava saindo do local, foi realizado a abordagem do condutor, sendo o acusado senhor ……… que estava dentro da caminhonete com uma coberta e um travesseiro, este recebeu voz de abordagem, desceu do veículo com as mãos para cima, foi submetido a busca pessoal, não tendo nada de ilícito consigo.

Foi feito buscas no solo, ao redor e dentro da caminhonete, sendo encontrado dentro do console próximo ao câmbio, uma munição de arma de fogo calibre .22, que foi recolhida com uma embalagem de papel e entregue ao investigador de plantão. Diante dos fatos e com o conhecimento da autoria dos fatos, esta equipe deu voz de prisão a ……. pelos crimes acima descritos e o encaminhou algemado conforme prevê a súmula vinculante N°11 do STF, para a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para ser entregue a autoridade competente.