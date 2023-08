Homem que estava desaparecido é encontrado morto entre São Pedro e Bom Sucesso

Agnaldo Soares da Silva, de 46 anos, popularmente conhecido como “Fumaça”, que estava desaparecido desde domingo (20), morador de São Pedro do Ivaí foi encontrado morto na tarde deste sábado (26).

O corpo foi encontrado na região da Vila Rural do KM 14, entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso. Segundo informações de populares, o corpo estava ao lado de uma motocicleta, no meio de uma plantação.

A suspeita é que Fumaça tenha ido a Bom Sucesso e se perdido na pista quando retornava à São Pedro do Ivaí, passando direto e caindo na ribanceira. A causa da morte ainda será apurada.

A Polícia Militar (PM) foi a primeira a ser acionada e, posteriormente, informou a Polícia Civil de Jandaia do Sul, Polícia Científica e IML de Ivaiporã para perícia e recolhimento do corpo.

Com informações Canal HP