Homem morre ao tentar desatolar vaca em Mandaguari

Ocorrência registrada na tarde desta terça-feira (9) na Estrada Alegre em Mandaguari.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela base do SAMU, onde segundo informações um senhor estava em óbito no endereço acima citado e, de acordo com informações, a vítima havia sofrido uma queda antes de entrar em óbito, por esse motivo, segundo o atendente do SAMU, o corpo não poderia ser liberado para a família.

No local, o cunhado da vítima, informou que ele e Geraldo estavam trabalhando na propriedade, e quando Geraldo foi desatolar uma vaca nas margens de uma nascente, sofreu uma queda e caiu desacordado, pessoas próximas tentaram fazer massagem cardíaca por algum tempo mas ele não resistiu, não correspondeu até a chegada da equipe do SAMU.

Em contato com familiares de Geraldo, estes relataram que ele possui antecedentes de problema cardíaco e já passou por algumas cirurgias. A equipe policial fez contato com o investigador, o qual acionou a criminalística, que compareceu no local do óbito, através do perito. Como não havia indícios de crime o corpo foi liberado para os familiares.