Homem leva facada no abdome em São Pedro do Ivaí

Um homem ficou gravemente ferido após levar uma facada na região do abdome durante a noite desta terça-feira (13) na Rua Maria Thereza, no centro de São Pedro do Ivaí.

Conforme a Polícia Militar, após acionamento, a equipe policial se deslocou juntamente com a ambulância do pronto-socorro do hospital Santa Casa, para a prestação de um apoio, no qual um indivíduo não identificado teria supostamente levado uma facada. Ao chegar no local, a equipe médica prestou o devido atendimento e encaminhou o indivíduo para o hospital SANTA CASA. Os policiais realizaram patrulhamento pela área a fim de identificar o autor, porém não foi possível.

A vítima foi transferida para o Hospital da Providência em Apucarana, onde passou por cirurgia.